Ogni primavera, come di consueto, si verificano interruzioni nei servizi ferroviari sulla linea Pontremolese, causando disagi ai pendolari che quotidianamente utilizzano questa tratta. La chiusura dei binari si ripete in modo ciclico, influenzando il traffico ferroviario e rendendo necessarie modifiche ai percorsi e ai tempi di viaggio. La situazione si ripropone nel periodo primaverile, creando disagi per chi si sposta regolarmente lungo questa linea.

La primavera porta, puntuale come un rito ormai stanco, l’annuncio delle interruzioni ferroviarie sulla Pontremolese. Ma quest’anno il copione si fa più pesante: un mese e mezzo di chiusura, tre diversi programmi di bus sostitutivi, comunicazioni arrivate all’ultimo minuto e territori che, ancora una volta, si scoprono spettatori di decisioni prese altrove. La tratta Pontremoli–Berceto sarà interrotta dal 20 aprile al 29 maggio, un periodo particolarmente lungo che coinvolgerà pendolari, studenti e lavoratori della Lunigiana. A denunciare la situazione è Jacopo Ferri, che in una nota parla di "scelte calate dall’alto" da parte di Trenitalia e Regione Toscana, senza un confronto preventivo con istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni dei pendolari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporti Ferrovia chiusa, disagi per i pendolari

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