Ferrovia Foggia-Manfredonia | è boom di firme per la petizione sul rilancio della linea storica
Continuano a crescere le firme per la petizione a favore del ripristino della ferrovia Foggia-Manfredonia. La richiesta, promossa dai residenti, ha già raggiunto numerose adesioni, evidenziando il sostegno popolare. La mobilitazione si intensifica mentre si aspetta una risposta ufficiale alle istanze presentate. La linea ferroviaria storica resta al centro dell’attenzione locale, con i cittadini che chiedono interventi concreti per il suo rilancio.
FOGGIA – Prosegue con successo la mobilitazione dei cittadini per il rilancio della storica tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Sabato scorso centinaia di foggiani, con una forte presenza di giovani, hanno firmato la petizione popolare per chiedere alle autorità competenti e al gestore della linea un piano di investimenti concreto. Per chi volesse dare il proprio contributo, il prossimo appuntamento con i banchetti della coalizione è fissato per sabato 30 maggio, a Piazza Umberto Giordano (nei pressi del Palazzo degli Uffici Statali), dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 21:00. L’obiettivo del Comitato promotore è trasformare l'infrastruttura in una metropolitana di superficie elettrica, attiva tutto l’anno, sostenibile e integrata con la rete dei trasporti locale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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