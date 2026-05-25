FOGGIA – Prosegue con successo la mobilitazione dei cittadini per il rilancio della storica tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Sabato scorso centinaia di foggiani, con una forte presenza di giovani, hanno firmato la petizione popolare per chiedere alle autorità competenti e al gestore della linea un piano di investimenti concreto. Per chi volesse dare il proprio contributo, il prossimo appuntamento con i banchetti della coalizione è fissato per sabato 30 maggio, a Piazza Umberto Giordano (nei pressi del Palazzo degli Uffici Statali), dalle ore 10:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 21:00. L’obiettivo del Comitato promotore è trasformare l'infrastruttura in una metropolitana di superficie elettrica, attiva tutto l’anno, sostenibile e integrata con la rete dei trasporti locale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ferrovia Foggia-Manfredonia: è boom di firme per la petizione sul rilancio della linea storica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia: al via la petizione popolareÈ stata avviata una petizione popolare volta a chiedere alle autorità competenti e all’attuale gestore di ripristinare la linea ferroviaria che...

Ferrovia Foggia-Manfredonia: mobilitazione popolare per il rilancio della lineaUna crescente mobilitazione popolare si è concentrata sulla ferrovia che collega Foggia a Manfredonia, con un’assemblea pubblica dedicata al rilancio...

Temi più discussi: Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia: al via la petizione popolare - FoggiaToday; Ferrovia Foggia-Manfredonia: è boom di firme per la petizione sul rilancio della linea storica; Ferrovia Foggia-Manfredonia, al via la raccolta firme per il rilancio della linea storica; Utilizzare la linea ferroviaria Foggia-Manfredonia tutto l’anno, la raccolta di firme in Piazza Giordano.

Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia: al via la petizione popolare x.com

Ferrovia Foggia-Manfredonia: è boom di firme per la petizione sul rilancio della linea storicaProsegue con successo la mobilitazione dei cittadini per il rilancio della storica tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Sabato scorso centinaia di foggiani, con una forte presenza di giovani, hanno ... manfredonianews.it

Mobilitazione per la ferrovia Foggia-Manfredonia: parte la raccolta firme per rilanciare la linea storicaParte anche a Foggia la mobilitazione popolare per il rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia. Dopo l’iniziativa già avviata a Manfredonia, il ... immediato.net