Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia | al via la petizione popolare

È stata avviata una petizione popolare volta a chiedere alle autorità competenti e all’attuale gestore di ripristinare la linea ferroviaria che collega Foggia e Manfredonia. La richiesta nasce dalla volontà di riattivare un collegamento storico, considerato importante per la mobilità locale. La petizione si rivolge a chi ha competenza sul settore e mira a sensibilizzare sulla necessità di un intervento concreto per la riattivazione della tratta. Finora, non sono stati annunciati tempi o modalità di ripristino.

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