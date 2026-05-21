Rilancio della ferrovia Foggia-Manfredonia | al via la petizione popolare

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata una petizione popolare volta a chiedere alle autorità competenti e all’attuale gestore di ripristinare la linea ferroviaria che collega Foggia e Manfredonia. La richiesta nasce dalla volontà di riattivare un collegamento storico, considerato importante per la mobilità locale. La petizione si rivolge a chi ha competenza sul settore e mira a sensibilizzare sulla necessità di un intervento concreto per la riattivazione della tratta. Finora, non sono stati annunciati tempi o modalità di ripristino.

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Una petizione popolare per chiedere autorità competenti e all’attuale gestore della ferrovia di ridare vita alla storica linea Foggia-Manfredonia. L'obiettivo è trasformare tale collegamento in un asse strategico della mobilità sostenibile tra il capoluogo, il Gargano e l’intera area vasta, per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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