Ferrovia Foggia-Manfredonia | mobilitazione popolare per il rilancio della linea

Una crescente mobilitazione popolare si è concentrata sulla ferrovia che collega Foggia a Manfredonia, con un’assemblea pubblica dedicata al rilancio della linea. I cittadini hanno espresso la volontà di migliorare i servizi e di ottenere interventi concreti per rendere più efficiente il collegamento ferroviario. La discussione si è concentrata sulle esigenze di mobilità e sulla necessità di interventi infrastrutturali per rafforzare la rete regionale.

FOGGIA– Ridare vita alla storica ferrovia Foggia-Manfredonia per trasformarla in un asse strategico della mobilità sostenibile tra il capoluogo, il Gargano e l’intera area vasta. È questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica, aperta ai cittadini e alle associazioni, che si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte a Foggia (via Galliani, 1). L’incontro, annunciato dall’esperto di mobilità Pasquale Cataneo a nome del comitato promotore, servirà a presentare ufficialmente una petizione popolare indirizzata alle autorità competenti e all’attuale gestore della ferrovia. Al centro della...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ferrovia Foggia-Manfredonia: mobilitazione popolare per il rilancio della linea Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: “Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo”Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: “Servizio tutto l'anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo. Nuove proposte per rilanciare e potenziare la ferrovia Foggia-ManfredoniaNon sarebbe meglio conservare l' attuale tratta ferroviaria Foggia - Manfredonia così come è cercando pure di rilanciarla e potenziarla con l'...