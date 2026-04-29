Supercar nuovo raduno Ferrari e Lamborghini alla Reggia di Caserta

Nella giornata di oggi si è svolto un raduno di supercar presso la Reggia di Caserta, con la partecipazione di vetture Ferrari e Lamborghini. L’evento ha attirato numerosi appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare da vicino le vetture esposte. La manifestazione si inserisce in una serie di raduni organizzati in diverse località italiane, con l’obiettivo di riunire appassionati di auto di lusso.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il grande successo dei raduni in Costiera Amalfitana tra Maiori e Minori, che hanno visto la partecipazione di ben 67 Ferrari e Lamborghini, e la grande tappa nella città di Pompei, prosegue il calendario dei grandi eventi promossi dalla Federazione Italiana Supercar con un nuovo, imperdibile raduno. L’appuntamento è per domenica 10 maggio (ore 10,30) alla Reggia di Caserta, presso la Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare, per un evento esclusivo che vedrà protagoniste le più iconiche supercar al mondo: Ferrari, Lamborghini e Porsche sfileranno in uno scenario unico, dando vita a un connubio tra eccellenze italiane.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Supercar, nuovo raduno Ferrari e Lamborghini alla Reggia di Caserta Notizie correlate Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta, uno dei più importanti poli... Ingresso gratis alla Reggia di Caserta il 1° marzoIl 1° marzo la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei...