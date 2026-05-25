Charles Leclerc ha definito la sua gara come un disastro, affermando di non aver mai avuto feeling con l'auto durante l'evento. Lewis Hamilton, invece, si è mostrato soddisfatto, sottolineando di aver avuto sensazioni positive e di aver combattuto duramente con Max Verstappen. Hamilton si è classificato secondo, esultando per una lotta intensa con l'avversario.

L’umore che si respira ai lati opposti dei due box Ferrari nel paddock di Montreal non potrebbe essere più diverso. Perché se da una parte Lewis Hamilton festeggia il suo miglior fine settimana di gara dall’arrivo a Maranello, dall’altra Charles Leclerc lascia il Canada con un quarto posto che non lo può far sorridere, convinto che quello concluso ieri sia stato "uno dei peggiori weekend di gara di tutta la mia carriera in Formula 1". Posizioni diverse soprattutto in merito alle sensazioni provate sulla vettura nel corso di tutto il fine settimana, che spingono così i piloti del Cavallino verso posizioni agli antipodi: "Non ho mai avuto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, Leclerc: "Un disastro, mai avuto feeling con l'auto". Hamilton: "Che lotta con Verstappen"

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Charles Leclerc surveys the damage to his Ferrari in parc ferme.

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