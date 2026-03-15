Nella gara di Formula 1, l'inglese ha conquistato il podio per la prima volta da quando corre con la Ferrari. Durante la corsa, ha combattuto intensamente con il compagno di squadra Leclerc, dando vita a uno scontro ravvicinato tra le Ferrari. Alla fine, Hamilton ha superato Leclerc, salendo sul podio dietro alle Mercedes. La competizione tra i due piloti ha caratterizzato l’intera gara.

Che battaglia tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alla fine ha vinto l'inglese, salito sul podio dietro le Mercedes. E' il suo primo podio dal suo arrivo a Maranello. Quinto posto per la Haas di Oliver Bearman, che precede la Alpine di Pierre Gasly, sesto al traguardo, Liam Lawson (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull), rispettivamente settimo e ottavo. Tantissimi i ritiri prima e durante la gara sul circuito di Shanghai. Le due McLaren di Oscar Piastri e del campione del mondo Lando Norris non partono per problemi tecnici, ma tra le assenti in griglia ci sono anche Bortoleto (Audi) e Albon (Williams). Nel corso dei 56 giri alzano bandiera bianca anche Max Verstappen (Red Bull) e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Formula 1, podio di Hamilton: è il primo da quando è in Ferrari. E che battaglia con Leclerc!

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