Al Salone del Mobile di Milano, Theodorico Napolitano ha mostrato le sue opere, tra cui un rubinetto che somiglia a un pugno, creando un effetto sorprendente. Le sue creazioni attirano l’attenzione per le forme insolite e il modo in cui sfidano le aspettative sulla funzionalità degli oggetti di uso quotidiano. La mostra si concentra su pezzi che mescolano estetica e innovazione, suscitando curiosità tra i visitatori.

Al cuore del Salone del Mobile di Milano, Theodorico Napolitano presenta opere che sfidano la logica materiale e temporale. Mentre il mondo osserva l’evoluzione del design, questo architetto italo-tedesco propone oggetti che funzionano ma pongono domande profonde sulla natura umana e ambientale. La sua esposizione al Museo ADI si conclude tra pochi giorni, lasciando un segno indelebile nel dibattito culturale. L’artista trentaduenne, formatosi tra Italia, Germania e Spagna, ha scelto di non limitarsi alla costruzione di edifici. La sua opera principale, Fragyle, è un rubinetto a forma di tirapugni che regolerà il flusso dell’acqua attraverso una tecnologia idropropulsiva brevettata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fragyle: il rubinetto-pugno che sfida le leggi della fisica

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