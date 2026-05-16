Ferrari HC25 | l’esclusiva One-Off che celebra l’era del V8

Una nuova vettura firmata Ferrari Design Studio è stata presentata come un modello One-Off, chiamato HC25, che segna la conclusione dell’era del motore V8. Questa vettura si distingue per il suo design esclusivo, sviluppato su misura per un cliente specifico. Il prezzo di questa vettura unica non è stato reso pubblico, ma si tratta di un pezzo realizzato con attenzione ai dettagli e alle caratteristiche distintive del marchio. La vettura rappresenta un omaggio alla tradizione tecnica e stilistica della casa automobilistica.

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? Punti chiave Quanto costa davvero un pezzo unico firmato Ferrari Design Studio?. Come può una vettura celebrare la fine dell'era V8?. Chi sono i clienti selezionati per accedere ai Progetti Speciali?. Perché questa One-Off è considerata il ponte verso il futuro Ferrari?.? In Breve Motore V8 biturbo da 720 cavalli derivato dalla meccanica F8 Spider.. Sviluppo del progetto durato circa due anni sotto la guida di Flavio Manzoni.. Prezzi stimati per l'esclusivo pezzo unico tra i 3 e i 4 milioni di euro.. Processo di co-creazione tra committente e Ferrari Design Studio per modelli su misura.. La divisione Progetti Speciali di Maranello presenta la nuova HC25, un esemplare unico che utilizza la meccanica della F8 Spider per tracciare un percorso verso il domani del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrari HC25: l’esclusiva One-Off che celebra l’era del V8 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video New Ferrari HC25 Is A Stunning One Off Supercar Sullo stesso argomento Ferrari HC25, la fuoriserie esclusiva che traghetta Maranello nel futuro – FOTO‹ › 1 / 4 ferrari HC25 ‹ › 2 / 4 ferrari HC25 ‹ › 3 / 4 ferrari HC25 ‹ › 4 / 4 ferrari HC25 Si chiama HC25 l’ultima nata in casa Ferrari ed è una... Ferrari HC25: la nuova one-off del Cavallino nata per gli UsaDurante i Ferrari Racing Days al Circuit of the Americas, la casa di Maranello ha tolto i veli a una nuova one-off. Ferrari HC25, la fuoriserie esclusiva che traghetta Maranello nel futuro – FOTOLa divisione Progetti Speciali firma una vettura unica derivata dalla F8 Spider e destinata a pochissimi e fortunatissimi collezionisti ... ilfattoquotidiano.it Ecco la roadster HC25, una nuova Ferrari One-Off svelta negli Stati UnitiQuesta One-Off si può leggere come un trait d’union ideale che da un lato conclude la storia della iconica piattaforma V8 a motore centrale-posteriore e dall’altro si proietta nel corso avveniristico ... modenatoday.it