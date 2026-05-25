Durante la gara in Canada, il pilota ha abbandonato il simulatore per tornare a guidare su pista, mostrando un approccio più tradizionale rispetto alle precedenti stagioni. Ha dichiarato di essere pronto a vincere e ha dimostrato la sua esperienza e determinazione in corsa. La sua performance ha confermato la scelta di un team di affidarsi a un pilota con sette titoli mondiali, evidenziando la volontà di competere ai massimi livelli anche in questa fase della carriera.

E finalmente è arrivato il vero Lewis Hamilton in Ferrari. La gara di domenica in Canada è tutto ciò per cui il Cavallino lo ha scelto e, seppur con un anno di ritardo, ha fatto vedere perché l’inglese è un sette volte campione del mondo e perché, soprattutto, non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Il duello con Max Verstappen, poi, ricorda di sapori intensi quando si giocavano il mondiale con manovre al limite e anche oltre. Un bel duello che fa capire perché la Formula 1 ha bisogno dei loro 11 titoli mondiali. E anche di Kimi Antonelli, che ha saputo metterseli dietro. Hamilton è stato pimpante tutto il weekend. Finalmente, per lui, molto più veloce del compagno Charles Leclerc, disperso per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, ecco il vero Hamilton: addio al simulatore, Lewis torna vecchia scuola e rinasce. “Sono pronto a vincere”

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SHOCKING Ferrari SF-26 Start System EXPOSED After Hamilton Simulation TERRIFIES Mercedes

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