Ferrara si prepara a ospitare un evento nazionale | lo ‘Sport City Meeting’
Ferrara si appresta a ospitare lo ‘Sport City Meeting’, evento nazionale dedicato a sport, benessere urbano e qualità della vita. L’appuntamento si terrà nel 2027 e coinvolgerà rappresentanti di diverse città italiane. La manifestazione si svolgerà presso strutture cittadine e durerà più giorni, con incontri e tavole rotonde. La città si prepara ad accogliere decine di partecipanti provenienti da tutta Italia.
Ferrara Città dello Sport 2027 ospiterà uno degli eventi di carattere nazionale più prestigiosi del mondo sportivo, lo ‘Sport City Meeting’, che verte sul confronto in merito ai temi di sport, benessere urbano e qualità della vita nelle città. L’evento si configura come un laboratorio capace di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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