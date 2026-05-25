Ferrara si prepara a ospitare un evento nazionale | lo ‘Sport City Meeting’

Notizia in breve

Ferrara si appresta a ospitare lo ‘Sport City Meeting’, evento nazionale dedicato a sport, benessere urbano e qualità della vita. L’appuntamento si terrà nel 2027 e coinvolgerà rappresentanti di diverse città italiane. La manifestazione si svolgerà presso strutture cittadine e durerà più giorni, con incontri e tavole rotonde. La città si prepara ad accogliere decine di partecipanti provenienti da tutta Italia.