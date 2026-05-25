Fernando Sor i duetti per chitarra | al Teatro Massimo concerto con i Maestri Riccardo Ferrara e Dario Macaluso
Giovedì 28 maggio alle 17.30, nella Sala Onu del Teatro Massimo, si svolge il concerto “Fernando Sor, i duetti per chitarra”. Due maestri, Riccardo Ferrara e Dario Macaluso, interpreteranno brani di compositori classici dedicati alla chitarra. L’evento fa parte della stagione concertistica dell’istituzione e si svolge in un teatro di grandi dimensioni, con un pubblico atteso.
Giovedì 28 maggio alle ore 17.30 nella Sala Onu del Teatro Massimo, nell’ambito della stagione concertistica dell’istituzione, si terrà il concerto “Fernando Sor, i duetti per chitarra” con i Maestri Riccardo Ferrara e Dario Macaluso.Il programma proposto prevede “L'encouragement, Op. 34. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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