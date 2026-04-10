Max Gazzè in concerto a Palermo | tre date in autunno al Teatro Al Massimo

Max Gazzè si prepara a esibirsi dal vivo con un tour autunnale che prevede oltre 40 concerti tra ottobre e dicembre. Le date si svolgeranno principalmente al Teatro Al Massimo di Palermo, tra le altre location. Il tour si caratterizza per un approccio innovativo chiamato

Max Gazzè torna live con un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un'idea precisa e tutt'altro che convenzionale, quella della "residenza" artistica. In ogni città il cantautore si fermerà infatti per tre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Spettacolo tributo a Renato Zero al Teatro Al Massimo: sul palco ben dodici artisti, canta Max D’AstaUn viaggio tra musica, spettacolo e pura emozione: è quello che promette la MaxZeroBand, una formazione artistica composta da sette elementi,...

Temi più discussi: Max Gazzè annuncia l’album L’ornamento delle cose secondarie; Max Gazzè live a Bologna: L’ornamento delle cose secondarie; Max Gazzè al Teatro Toniolo dal 14 al 16 ottobre; Max Gazzè annuncia il nuovo album L'ornamento delle cose secondarie: guarda il corto con Claudia Pandolfi.

Max Gazzè in concerto ad Ascoli il 19, 20 e 21 novembreOrganizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com ... picenooggi.it

Max Gazzè sceglie il Teatro Toniolo: tre sere di residenza artistica per un live fuori dagli schemi. Biglietti in vendita da oggiNon un semplice concerto, ma una vera e propria permanenza artistica. Il Teatro Toniolo si prepara a ospitare Max Gazzè, che farà tappa a Mestre con il suo nuovo tour autunnale dal 14 al 16 ottobre ... live.comune.venezia.it

Max Gazzè farà tappa in Umbria con la data zero del tour "L'ornamento delle cose secondarie in teatro". Dopo l'uscita dell'omonimo disco in programma il prossimo 15 maggio, il cantautore salirà sul palco del teatro Nuovo Menotti di Spoleto, il 10 ottobre. Le - facebook.com facebook

MAX GAZZÈ - Tra ottobre e dicembre 2026 sarà live in teatro per presentare il nuovo disco, saranno residency di tre giorni in diverse città #MaxGazze x.com