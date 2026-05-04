Al Teatro Massimo il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Scarlatti nel weekend torna Opera Nica

Al Teatro Massimo si tiene un concerto dell’Orchestra del Conservatorio Scarlatti, mentre nel fine settimana torna Opera Nica. Dopo le repliche di Le convenienze ed inconvenienze teatrali, la programmazione della Fondazione Teatro Massimo prevede una settimana ricca di eventi. Tra gli appuntamenti ci sono esibizioni in Sala Grande e iniziative musicali nei quartieri, oltre a progetti dedicati alla formazione musicale.

Sull’onda del successo delle repliche de Le convenienze ed inconvenienze teatrali appena concluse, la Fondazione Teatro Massimo propone una nuova settimana densa di appuntamenti che spaziano dal grande repertorio sinfonico in Sala Grande, alla musica diffusa nei quartieri, ai progetti formativi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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