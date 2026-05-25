Fermo sceglie il nuovo sindaco Affluenza bassa nel primo giorno Critiche per i ’picchetti’ ai seggi

A Fermo si è svolto il primo giorno di voto per l’elezione del nuovo sindaco. L’affluenza è risultata bassa rispetto alle attese e non si sono registrate le stesse percentuali di partecipazione del referendum di marzo. Il bel tempo ha portato molti cittadini a preferire attività all’aperto, come andare al mare o fare una gita. Sono state segnalate critiche riguardo ai picchetti davanti ai seggi, che hanno impedito l’accesso a alcuni elettori.

Il bel tempo ha incoraggiato gli elettori fermani più verso il mare o verso una gita fuori porta, che non verso i seggi e, soprattutto, non si è vista la conferma di quell’entusiastico trend di affluenza che si era registrato al referendum dello scorso marzo. Tant’è vero che a mezzogiorno, i dati dell’affluenza parlavano di un 13,4% di aventi diritto che avevano votato, oltre un punto percentuale in meno rispetto alla precedente tornata elettorale ma, volendo fare il raffronto anche con le rilevazioni del referendum conservativo di marzo, addirittura 3 punti in meno. Non è migliorata la situazione nella rilevazione delle ore 19 quando il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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