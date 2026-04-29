Il primo confronto tra i quattro candidati sindaco si è svolto ieri nel nuovo centro sociale Santa Petronilla, con la sala piena di cittadini interessati. L’evento, organizzato da tre sindacati locali, ha visto i candidati presentare le loro proposte e rispondere alle domande del pubblico. La discussione si è concentrata su temi legati alla città e alle future iniziative, offrendo ai presenti un’occasione per conoscere meglio le diverse posizioni.

Fermo, 29 aprile 2025 – Gremita la sala del nuovo centro sociale Santa Petronilla per il confronto tra i quattro candidati sindaco promosso da Cgil, Cisl e Uil per conoscere e far conoscere ai cittadini proposte e idee per la città. Una raffica di tematiche quella che Alessandro De Grazia (Cgil), Alfonso Cifani (Cisl) e Ulderico Postacchini (Uil) hanno sottoposto all’attenzione di Leonardo Tosoni, Alberto Scarfini, Saturnino Di Ruscio e Angelica Malvatani che, nel tempo loro concesso hanno sintetizzato al massimo le loro proposte, illustrando punti salienti e filosofia dei loro programmi. Tematiche principi sono state sanità e lavoro, passando per sociale, giovani e terza età.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo sindaco di Fermo: come è andato il primo confronto tra i 4 candidati

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