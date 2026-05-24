Elezioni comunali a Imola il primo dato sull' affluenza ai seggi

Alle 12 di domenica 24 maggio, in città, è stato reso noto il primo dato sull’affluenza alle urne per le elezioni comunali. Il numero di cittadini che ha votato fino a quel momento rappresenta una percentuale rispetto agli iscritti alle liste elettorali. Il dato si riferisce alla partecipazione alle urne in questa fascia oraria, senza includere eventuali variazioni successive. Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 7 e si concluderanno alle 23.

Alle 12 di domenica 24 maggio arriva il primo dato sull'affluenza ai seggi di Imola per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale.Nel comune del Circondario la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne in queste prime ore di voto è del 14,80%, leggermente al di sopra della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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