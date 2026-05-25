I Carabinieri hanno fermato un uomo su uno scooter e trovato 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano. Accanto, sono stati trovati volantini con un fac-simile di scheda di voto già compilata con preferenze espresse. Il 49enne è stato denunciato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quando i Carabinieri hanno alzato il sottosella del suo scooter hanno trovato 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa. Come una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il sequestro è conseguenza di uno scambio, notato dai Carabinieri all’esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo, Mugnano. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter. I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata: denunciato 49enne

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