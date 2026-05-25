Il padre di Federico Zampaglione è deceduto. Il cantante ha pubblicato un messaggio sul profilo ufficiale dei Tiromancino, in cui ha scritto: “Ciao papà”. La breve nota esprime affetto e ricordo, senza ulteriori dettagli sulla morte o sulle circostanze. La notizia è stata condivisa con un messaggio semplice e diretto, senza commenti aggiuntivi.

Federico Zampaglione ha condiviso sul profilo ufficiale dei Tiromancino la perdita del padre. Poche ma affettuose parole da parte del cantautore sono state condivise con un post: “Ciao papà. Il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito insieme una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre”. La foto a corredo delle parole di addio ritrae il piccolo cantautore in braccio al padre a bordo spiaggia. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, come Alex Britti (“sembra ieri che ci scarrozzava in giro a suonare con la sua Alfasud celeste”), Biagio Antonacci (“Amico mio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto il papà di Federico Zampaglione: “Il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo una nuova canzone”

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