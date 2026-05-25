Federico Di Battista lancia il brano Video Pixelati
Federico Di Battista ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Video Pixelati, annunciando anche l’uscita del suo primo album. Il brano rappresenta il suo debutto discografico e sarà incluso nel progetto discografico in arrivo. La canzone è disponibile su piattaforme digitali e anticipa il lavoro che il cantautore romano ha preparato per il suo debutto ufficiale. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata per l’album.
Cosa: Uscita del nuovo singolo Video Pixelati e annuncio dell’atteso album d’esordio del cantautore romano Federico Di Battista.. Dove e Quando: Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 29 maggio 2026.. Perché: Per raccontare un intimo dialogo con il proprio passato, trasformando la nostalgia in un messaggio universale di speranza e accettazione verso il futuro.. Il panorama della musica emergente si arricchisce di un nuovo capitolo profondamente introspettivo e carico di significato. Il cantautore romano Federico Di Battista torna sulla scena discografica per svelare una parte inedita del suo percorso artistico e personale, regalando al pubblico un’opera che funge da ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Federico Di Battista torna con “È sempre così”Da venerdì 3 aprile 2026, il nuovo singolo di Federico Di Battista intitolato “È sempre così” sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.
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