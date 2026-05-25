Federico Di Battista ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Video Pixelati, annunciando anche l’uscita del suo primo album. Il brano rappresenta il suo debutto discografico e sarà incluso nel progetto discografico in arrivo. La canzone è disponibile su piattaforme digitali e anticipa il lavoro che il cantautore romano ha preparato per il suo debutto ufficiale. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata per l’album.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Video Pixelati e annuncio dell’atteso album d’esordio del cantautore romano Federico Di Battista.. Dove e Quando: Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 29 maggio 2026.. Perché: Per raccontare un intimo dialogo con il proprio passato, trasformando la nostalgia in un messaggio universale di speranza e accettazione verso il futuro.. Il panorama della musica emergente si arricchisce di un nuovo capitolo profondamente introspettivo e carico di significato. Il cantautore romano Federico Di Battista torna sulla scena discografica per svelare una parte inedita del suo percorso artistico e personale, regalando al pubblico un’opera che funge da ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Federico Di Battista lancia il brano Video Pixelati

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Federico Di Battista torna con “È sempre così”Da venerdì 3 aprile 2026, il nuovo singolo di Federico Di Battista intitolato “È sempre così” sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

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