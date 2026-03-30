Da venerdì 3 aprile 2026, il nuovo singolo di Federico Di Battista intitolato “È sempre così” sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. La canzone segna il ritorno dell’artista e sarà ascoltabile in diversi canali di distribuzione musicale. La pubblicazione segue un periodo di attesa da parte dei fan, che potranno ascoltare il brano in contemporanea su più piattaforme digitali.

Cosa: L’uscita del nuovo singolo “È sempre così”. Dove e Quando: In radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 3 aprile 2026. Perché: Un brano intimo che celebra l’autenticità dell’amore quotidiano e dei piccoli gesti. L’amore non è fatto solo di grandi dichiarazioni o momenti cinematografici, ma si nutre soprattutto di quella trama invisibile e resistente che tessiamo ogni giorno tra le mura di casa. È questa la filosofia che anima “È sempre così”, il nuovo singolo del cantautore romano Federico Di Battista, in uscita venerdì 3 aprile 2026. Prodotto per Red&Blue Music Relations e distribuito da ADA Music Italy, il brano segna un passaggio significativo nel percorso artistico del musicista, offrendo una prospettiva matura e consapevole sulle dinamiche di coppia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Federico Di Battista torna con “È sempre così”

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