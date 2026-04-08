Messina | De Luca punta a 1000 nomi per blindare il Basile bis

A Messina, il leader del movimento politico sta lavorando per raccogliere una lista di mille candidati da presentare alle prossime elezioni comunali. L’obiettivo è includere figure provenienti sia dall’amministrazione centrale sia dalle circoscrizioni della città. La strategia si concentra sulla creazione di una squadra ampia e rappresentativa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica sul territorio. La raccolta delle candidature è ancora in corso e coinvolge diversi settori della comunità locale.

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, sta cercando di completare la lista dei candidati per le elezioni comunali di Messina, puntando a raggiungere un totale di mille nomi tra l’amministrazione centrale e le circoscrizioni. Durante la sua consueta trasmissione mattutina, l’ex primo cittadino ha rivelato che mancano ancora 157 persone per toccare l’obiettivo prefissato. Il raggiungimento di tale quota rappresenterebbe per lui motivo di grande soddisfazione personale e politica. La strategia del consolidamento per il Basile bis. L’obiettivo primario di questa mobilitazione è sostenere con forza la riconferma dell’attuale amministrazione, definita come Basile bis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: De Luca punta a 1000 nomi per blindare il Basile bis Messina, Scurria sfida le liste da 1000 nomi: punta sulla qualitàNoi Moderati di Messina scelgono di sostenere la candidatura a sindaco di Marcello Scurria, inserendosi nel contesto del centrodestra con un... Messina, le rivelazioni di De Luca: “Basile poteva essere il candidato del centrodestraMessina è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle comunali del 2027. Temi più discussi: Campagna elettorale senza pause, Basile e De Luca puntano sui giovani tra liste e messaggi social; Messina, otto anni di cantieri e progetti, De Luca: Le polemiche? Solo strumentalizzazioni; INTERVISTE Messina, nasce l’asse M5S–Controcorrente: Antonella Russo candidata di un fronte progressista alternativo; Basile e De Luca puntano sui giovani, presentate due nuove liste di candidati. Elezioni comunali Messina, Cateno De Luca: mancano 157 candidati per arrivare a quota milleNella tradizionale diretta mattutina, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sottolinea: sapete benissimo che puntiamo a mille candidati a Messina tra Comune e Circoscrizioni. Ne mancano ancor ... strettoweb.com Elezioni amministrative, M5S punta sull’alleanza con ControcorrenteIl MoVimento 5 Stelle ufficializza la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Messina, annunciando la presentazione di una lista ... canalesicilia.it Sindrome del Bambino Scosso: al via le iniziative dell’ASP di Messina - facebook.com facebook Scoperto un nuovo Antonello da Messina. Andrà in asta a giugno: stavolta potrebbe farsi avanti la Sicilia per l’acquisto Si discute sulla paternità e le origini della piccola tavola lignea probabilmente opera del maestro siciliano x.com