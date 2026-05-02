Messina Basile e De Luca | il lavoro e i giovani al centro del piano

A Messina, il focus si concentra sul lavoro e sulle opportunità per i giovani. In particolare, si discute dei nuovi concorsi pubblici e del loro impatto sulla vita dei giovani locali. Sono stati individuati alcuni candidati senza esperienza che puntano a una soglia di circa il 5 per cento nelle preferenze. La questione riguarda anche le proposte di figure come Basile e De Luca, coinvolte nel dibattito sulle politiche occupazionali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi concorsi pubblici la vita dei giovani messinesi?. Chi sono i candidati senza esperienza che puntano alla soglia del 5%?. Perché i vincoli urbanistici bloccano lo sviluppo di Messina da quarant'anni?. Come cambierà il destino della città se il Ponte non verrà costruito?.? In Breve Gestione Basile-De Luca dal 2018 ha garantito oltre 3 mila posti di lavoro.. Cateno De Luca punta alla soglia del 5% per le liste giovanili.. Sacha Cardile, Beatrice Mellini, Samindi Jawauardena, Maria Pulejo e Giacomo Lupò partecipano all'evento.. De Luca chiede rimozione vincoli urbanistici bloccati da circa quarant'anni a Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Basile e De Luca: il lavoro e i giovani al centro del piano Notizie correlate Messina, Basile lancia il piano strategico: esperti al lavoroIl candidato sindaco Federico Basile avvia domani, venerdì 10 aprile, alle ore 10, il percorso di definizione del programma amministrativo per il... Messina, le rivelazioni di De Luca: “Basile poteva essere il candidato del centrodestraMessina è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle comunali del 2027. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EleMe2026: il programma di Federico Basile; Amministrative a Messina, presentate le liste a sostegno di Federico Basile: Continuiamo a costruire il futuro della città; Amministrative Messina, 1° maggio a Capo Peloro: Federico Basile e Cateno De Luca incontrano i cittadini; Basile ufficializza le prime tre liste al Consiglio comunale: tutti i nomi. Messina, Scurria accusa Basile e De Luca di mettere a rischio le elezioni: interessi personali sopra quelli della cittàIn vista delle elezioni comunali di Messina, il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria torna a puntare il dito contro Federico Basile e Cateno De Luca per quanto riguarda la questione del ... strettoweb.com Elezioni Comunali, Scurria contro Basile e De Luca: Messina sotto scacco, città in ginocchio | VIDEOLa campagna elettorale a Messina entra nel vivo con l’intervento di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che sceglie toni netti per attaccare l’attuale sistema politico-amministrativ ... strettoweb.com Industria Felix. Premio al Birrificio Messina per la stabilità finanziaria Inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza... - facebook.com facebook