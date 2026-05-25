Feci a terra macerie case d' appuntamenti | dentro gli appartamenti occupati di Perugia e come risolvere il problema

Notizia in breve

Una coppia ha assistito una famiglia in difficoltà, su richiesta del parroco, e si è trovata coinvolta in un episodio durato tre anni. Durante questo periodo, l’appartamento occupato è stato lasciato in condizioni di grave degrado, con presenza di macerie e rifiuti a terra. Al termine dell’occupazione, l’immobile si presentava danneggiato e senza che fosse versato alcun pagamento. La vicenda riguarda appartamenti occupati a Perugia e le conseguenze di questa lunga occupazione.