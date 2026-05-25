Feci a terra macerie case d' appuntamenti | dentro gli appartamenti occupati di Perugia e come risolvere il problema

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia ha assistito una famiglia in difficoltà, su richiesta del parroco, e si è trovata coinvolta in un episodio durato tre anni. Durante questo periodo, l’appartamento occupato è stato lasciato in condizioni di grave degrado, con presenza di macerie e rifiuti a terra. Al termine dell’occupazione, l’immobile si presentava danneggiato e senza che fosse versato alcun pagamento. La vicenda riguarda appartamenti occupati a Perugia e le conseguenze di questa lunga occupazione.

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Aiuta una coppia in difficoltà, su richiesta del parroco, e si trova coinvolta in un incubo che dura tre anni, con l’appartamento occupato senza ricevere un soldo e con l’immobile fortemente danneggiato al suo rilascio.È quanto vissuto da una proprietaria di un appartamento, assistita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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