Lavoro aumentano gli occupati Problema giovani | fuori mercato

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali indicano un incremento degli occupati a livello provinciale, mentre la situazione tra i giovani rimane critica. La disoccupazione tra i più giovani continua a salire, evidenziando una disparità tra le diverse fasce di età. Questo scenario riflette un quadro in cui il mercato del lavoro si sviluppa in modo differenziato, con alcuni gruppi che beneficiano di maggiori opportunità e altri che invece incontrano maggiori difficoltà a entrare nel mondo del lavoro.

Aumenta il numero degli occupati sul territorio provinciale, ma non tra i giovani dove al contrario si registra una crescente disoccupazione. E’ un mercato del lavoro a due facce quello che emerge dal report presentato ieri dal Comune riminese. I dati presentano un tasso di occupazione significativo che raggiunge il 75,4% nella fascia tra 20 e 64 anni, segnando un incremento che supera il punto percentuale nell’ultimo anno. Rimini è la provincia in Romagna dove la crescita è considerevole se paragonata al periodo della pandemia. L’incremento complessivo è del 3,5%, ciò significa che la ripresa post pandemica è stata netta e costante. A trainare l’occupazione è in primo luogo il turismo, di fatto la prima economica provinciale che assume connotati da distretto industriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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