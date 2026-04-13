Case a Roma rivoluzione BRIXA | l' intelligenza artificiale per rigenerare gli appartamenti della Capitale

A Roma, il settore immobiliare si sta muovendo verso una trasformazione digitale, puntando sull’uso dell’intelligenza artificiale per rinnovare gli appartamenti della città. Le aziende coinvolte cercano di superare le difficoltà legate alla burocrazia e alla crisi del mercato, adottando soluzioni innovative per rigenerare gli immobili. Questa tendenza introduce nuove modalità di intervento e mira a rendere più rapide e efficienti le operazioni di ristrutturazione.

Il mercato immobiliare di Roma prova a scuotersi di dosso la crisi e la lentezza burocratica puntando tutto sulla tecnologia e sulla rigenerazione. Acquistiamolatuacasa, il servizio che negli ultimi anni ha digitalizzato la vendita rapida di immobili nella Capitale, evolve ufficialmente in BRIXA.🔗 Leggi su Romatoday.it Neuroscienze, Intelligenza Artificiale e "Scuole della felicità": Modena diventa capitale della formazioneTorna a Modena per la sua quarta edizione il Learning More Festival, il primo e più significativo festival in Italia interamente dedicato... La rivoluzione della telecronaca: l’Intelligenza Artificiale nel calcio e il dilemma del pathosUn big match ha acceso i riflettori su un paradosso: l’innovazione porta la telecronaca ovunque, ma rischia di smorzarne il battito.