EA Sports ha lanciato due nuovi obiettivi in modalità Ultimate Team, intitolati “Guanto di sfida definitivo 18” e “Bonus”. Questi eventi, che sono tra i più competitivi, permettono di sbloccare Goretzka e di ottenere il pack Tots Ultimate. L’aggiornamento riguarda una serie di sfide e obiettivi specifici, disponibili per un periodo limitato, che offrono premi esclusivi ai giocatori.

Una delle modalità più competitive di Ultimate Team si aggiorna con un doppio evento imperdibile. EA Sports ha ufficialmente rilasciato gli obiettivi “Guanto di sfida definitivo 18” e il relativo gruppo “Bonus”. In palio ci sono premi di livello assoluto a costo zero: la carta “Fine di un’era” di Leon Goretzka (92 OVR), ben due consumabili Evoluzione e un Pacchetto Giocatori TOTS Ultimate. Analizziamo tutti i requisiti e la strategia perfetta per sbloccare tutto. Il “Guanto di sfida definitivo” (Ultimate Gauntlet) rappresenta da sempre la prova del nove per la community di FC 26, un torneo ad eliminazione o a turni all’interno degli Eventi Live Amichevoli in cui ogni singola partita conta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GUANTO DI SFIDA DEFINITIVO 18: COME SBLOCCARE GORETZKA FINE DI UN’ERA E IL PACK TOTS ULTIMATE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26, END OF AN ERA BERNARDO SILVA: COME SBLOCCARE IL TUTTOCOMPANISTA DEFINITIVO DELLA PREMIERBernardo Silva ha lasciato il Manchester City e ora è protagonista in Ultimate Team con la nuova Sfida Creazione Rosa intitolata “Fine di un’era”.

FC 26, IL JOLLY DI GUARDIOLA: COME SBLOCCARE NICO O’REILLY “RIVELAZIONE TOTS”Il Manchester City ha annunciato il rilascio di una versione speciale di Nico O’Reilly, valutata 92 di overall, in occasione della linea TOTS di EA...