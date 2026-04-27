Il Manchester City ha annunciato il rilascio di una versione speciale di Nico O’Reilly, valutata 92 di overall, in occasione della linea TOTS di EA Sports. La squadra continua a far emergere giovani talenti, e questa versione del giocatore viene presentata come una delle rivelazioni della stagione. La promozione di O’Reilly si inserisce in un contesto di riconoscimento per le prestazioni del centrocampista durante l’ultimo campionato.

Il Manchester City continua a sfornare talenti e EA Sports celebra Nico O’Reilly con una versione “Rivelazione TOTS” da 92 OVR. Terzino, mezzala o trequartista? La risposta è: tutto. Ecco perché non potete lasciarvi sfuggire questa SBC. Se cercate la definizione di “giocatore universale”, l’avete appena trovata. Nico O’Reilly entra ufficialmente nell’élite di Ultimate Team con una carta che sfida le leggi dei ruoli classici. Con statistiche incredibili in ogni settore e una sfilza di ruoli PLUS++, il giovane talento dei Citizens è pronto a tappare ogni buco nella vostra formazione Premier League. Analisi della Carta: L’uomo ovunque. O’Reilly (92 OVR) è un mostro di duttilità.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL JOLLY DI GUARDIOLA: COME SBLOCCARE NICO O’REILLY “RIVELAZIONE TOTS”

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