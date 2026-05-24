Bernardo Silva ha lasciato il Manchester City e ora è protagonista in Ultimate Team con la nuova Sfida Creazione Rosa intitolata “Fine di un’era”. EA Sports ha annunciato ufficialmente il rilascio di questa sfida, dedicata al centrocampista portoghese. L’evento si concentra sulla sua carriera al club e permette ai giocatori di ottenere carte speciali per il proprio team. La sfida è ora disponibile nel videogioco.

Il genio portoghese saluta il Manchester City e si prende la scena su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa “Fine di un’era” (End of an Era) interamente dedicata a Bernardo Silva. Una versione devastante da 93 OVR che celebra la straordinaria e vincente epopea del fantasista in terra inglese. Analizziamo dettagli, statistiche, costi e requisiti delle 4 sfide necessarie per riscattarlo. Ci sono calciatori che fanno della sagacia tattica e del controllo di palla un’opera d’arte, e Bernardo Silva è il perfetto emblema di questa categoria. Con l’addio definitivo ai Citizens, EA Sports lo ha omaggiato con una carta speciale semplicemente clamorosa: un vero e proprio coltellino svizzero per la tua metà campo, capace di ricoprire quasi ogni ruolo centrale o laterale con statistiche mostruose. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, END OF AN ERA BERNARDO SILVA: COME SBLOCCARE IL TUTTOCOMPANISTA DEFINITIVO DELLA PREMIER

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