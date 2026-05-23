EA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa intitolata “Fine di un’era” dedicata ad Antoine Griezmann, che ha lasciato l’Atlético de Madrid. La sfida permette ai giocatori di sbloccare il giocatore come parte di un evento speciale su Ultimate Team. La collaborazione celebra il trasferimento del calciatore e la sua carriera con la squadra spagnola, rendendolo una carta speciale nel gioco. La sfida è disponibile per un periodo limitato e può essere completata seguendo specifiche condizioni di gioco.

Il Piccolo Principe saluta l’Atlético de Madrid e diventa leggenda su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa “Fine di un’era” (End of an Era) interamente dedicata ad Antoine Griezmann. Una versione monumentale da 94 OVR che celebra la straordinaria carriera del fuoriclasse francese nel campionato spagnolo. Analizziamo dettagli, statistiche, costi e requisiti delle 5 sfide necessarie per riscattarlo. Ci sono giocatori che lasciano un’impronta indelebile nella storia di un club e Antoine Griezmann è senza dubbio uno di questi. Con la fine del suo ciclo a Madrid, EA Sports ha voluto omaggiare l’attaccante transalpino con un oggetto giocatore straordinario e totale, capace di ricoprire qualsiasi ruolo dal centrocampo in su grazie a statistiche offensive pazzesche. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, END OF AN ERA ANTOINE GRIEZMANN: COME SBLOCCARE IL RE DELLE SBC DI LALIGA

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