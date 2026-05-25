Carlo Carli ha vinto le elezioni a Fauglia con 643 voti, pari al 38,9%, battendo Thomas D’Addona che ha ottenuto 606 voti, il 36,7%. La differenza tra i due candidati è di 37 voti. Carli rappresenta il centrosinistra con la lista Fauglia Democratica, mentre D’Addona era sostenuto dalla coalizione Insieme per Fauglia. La consultazione si è conclusa con una vittoria di misura per Carli.

Fauglia (Pisa), 25 maggio 2026 – Carlo Carli ha vinto le elezioni a Fauglia: l'esponente di Fauglia Democratica, centrosinistra, ha ottenuto il 38,9% dei voti (643 in totale) contro i 606 voti (36,7%) di Thomas D’Addona, già sindaco di Crespina, sostenuto dalla lista Insieme per Fauglia. Riccardo Froli, della lista civica “per Fauglia” e capogruppo uscente della minoranza, ha preso il 24,44% (404 voti). . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fauglia, Carlo Carli vince le elezioni per 37 voti

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