Carlo Carli è stato ufficialmente confermato come candidato sindaco di Fauglia alle prossime elezioni comunali di maggio. Dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco reggente, ora si prepara a guidare il paese per i prossimi cinque anni. La sua candidatura è stata annunciata dalla lista Fauglia Democratica, con Carli che ha già avviato un tour sul territorio.

Da sindaco reggente a candidato sindaco a portare Fauglia nei prossimi cinque anni. Era nell’aria da settimane e ieri è arrivata la conferma: Carlo Carli è il candidato della lista Fauglia Democratica alle prossime amministrative di maggio. Il piccolo Comune delle colline va al voto dopo che Alberto Lenzi, nel dicembre scorso, ha dovuto lasciare la guida del municipio dopo essere diventato assessore nella giunta regionale Giani Bis. La lista, forte del successo ottenuto pari a oltre il 62% dei consensi (1.139 voti) nelle elezioni che si sono tenute meno di due anni fa (giugno 2024) – si legge in una nota – "si presenta determinata ad affrontare la nuova sfida delle amministrative per portare a termine il programma". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fauglia verso il voto. Carli in corsa per il tris: "Ora il tour sul territorio"

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