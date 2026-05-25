Dopo i fatti di Modena, le autorità e i media hanno mantenuto un basso profilo, senza fornire aggiornamenti o commenti ufficiali. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto più persone, ma non sono stati resi pubblici dettagli sulle indagini o sulle azioni intraprese. Il silenzio si è protratto nel tempo, senza comunicazioni ufficiali che chiarissero lo sviluppo delle indagini o eventuali misure adottate.

Leggendo l'editoriale di ieri del direttore Capezzone, mi sono interrogato profondamente sul perché sia calato il silenzio dopo i fatti di Modena. Mi sono chiesto soprattutto perché si sia preferito parlare d'altro e perché siamo in pochi a combattere il nuovo volto del male. Mi chiedo perché arabi e israeliani comprendano e rilancino il nostro appello contro la Fratellanza musulmana, mentre in Italia pochi lo comprendono e si impegnano davvero per metterla al bando. C'è chi ha paura di perdere voti affrontando temi come questo, chi di essere additato come responsabile politico della situazione. Esiste però anche un articolato disegno del nuovo «impero del male», retto da sinistri e islamisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fatti di Modena scomparsi. Quel silenzio colpevole nella sacrosanta battaglia contro il male

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