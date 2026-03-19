Francesco Renga ha recentemente parlato del suo passato amoroso, ammettendo che il rapporto con Ambra Angiolini gli ha lasciato ferite. L’artista ha dichiarato che la relazione si è conclusa con momenti difficili, sottolineando come entrambi abbiano sofferto durante quel periodo. Renga ha deciso di rompere il silenzio e di condividere pubblicamente le sue emozioni riguardo a quella fase della sua vita.

Ci sono amori che finiscono, ma che continuano a lasciare tracce profonde nel tempo. E quello tra Francesco Renga e Ambra Angiolini resta uno dei legami più intensi e seguiti dello spettacolo italiano. Ospite a Verissimo, il cantante ha scelto di tornare su quella relazione che per oltre undici anni ha occupato il centro della cronaca rosa, lasciando emergere parole cariche di verità: «Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici». Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, Renga ha raccontato senza filtri come il tempo abbia trasformato un dolore condiviso in un rapporto oggi molto più sereno. « Il nostro è un rapporto più risolto di prima. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesco Renga rompe il silenzio sul passato: “”Con Ambra ci siamo fatti male”

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