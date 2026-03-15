Referendum Mastella | Battaglia per il No sacrosanta ma il campo largo non può essere à la carte

Un esponente politico ha dichiarato che la lotta contro il referendum costituzionale sulla giustizia è fondamentale, definendola sacrosanta. Ha anche sottolineato che un’alleanza politica ampia non può essere scelta caso per caso, ma deve rappresentare un impegno strutturale e costante. La sua posizione evidenzia l'importanza di un fronte unitario e stabile, senza deroghe o accordi temporanei.

“La battaglia per il No al referendum costituzionale sulla giustizia è sacrosanta, ma il campo largo non può essere à la carte o una ricetta all’occorrenza: o è un dato politico strutturale valido sempre e soprattutto ovunque o non è. Bene dunque la sostanziale unità dei partiti della coalizione sul referendum, ma non basta: va tutelata e garantita sui territori e nelle esperienze di governo, a cominciare dalla Campania, arsenale politico imprescindibile per vincere alle Politiche del ’27 “. Così il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, intervenendo ad un incontro referendario ad Apollosa. “Il mio voto... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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