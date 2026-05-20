Dalla cyber-sicurezza al riciclo | gli studenti del Sarrocchi simulano le imprese del futuro

Gli studenti del liceo di Siena hanno partecipato a un’attività che ha coinvolto simulazioni di imprese, focalizzandosi su temi come la cyber-sicurezza, il riciclo e la sostenibilità ambientale. Durante le sessioni, hanno affrontato casi pratici legati all’uso delle tecnologie e alla tutela dell’ambiente, mettendo in campo competenze e strategie per le sfide future. Le attività si sono svolte in ambienti scolastici, con l’obiettivo di favorire un approccio pratico e coinvolgente ai temi di innovazione e responsabilità sociale.

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SIENA – Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e vocazione sociale si fondono nelle aule scolastiche di Siena. È qui che gli studenti dell’ Istituto Sarrocchi hanno dato vita a due vere e proprie simulazioni d’impresa, svelate ufficialmente al pubblico durante la rassegna Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione: La Piazza delle Idee. I protagonisti di questa esperienza formativa sono gli allievi di due sezioni distinte, capaci di tradurre le competenze apprese sui banchi in progetti aziendali concreti. La classe 5B dell’indirizzo Informatica ha fondato Big Bit, una cooperativa virtuale che spazia dall’assistenza di rete alla creazione e manutenzione di siti web, offrendo soluzioni digitali rivolte al terzo settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dalla cyber-sicurezza al riciclo: gli studenti del Sarrocchi simulano le imprese del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Randazzo, i carabinieri incontrano gli studenti del De Amicis: gli allievi simulano la guida in stato di ebbrezza alcolicaABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso educativo nelle scuole del territorio etneo Proseguono in tutto il territorio etneo gli incontri promossi... Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le impreseIncontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’Università di San Marino, o si è laureato sul Titano,...