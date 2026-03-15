Riciclo della plastica gli umbri tra i migliori in Italia | tre comuni premiati a Roma come Plastic-free

Tre comuni umbri sono stati premiati a Roma come Plastic-free, riconoscendo il loro impegno nel riciclo della plastica. L’Umbria si distingue in Italia per la media pro capite di 35,8 kg di plastica raccolta e riutilizzata, ben superiore alla media nazionale di 24,6 kg. Negli impianti di trattamento, la plastica scartata è solo lo 0,4%, mentre la media nazionale si attesta al 22,7%.

La raccolta differenziata e la lotta all'inquinamento da plastica sono ormai entrate nella testa e nel cuore delle famiglie umbre. I dati e i riconoscimenti Sulla raccolta e riuso della plastica l'Umbria si dimostra tra le migliori in Italia con una media pro capite di 35,8 kg rispetto a una media nazionale di 24,6 kg; negli impianti di trattamento gli scarti della plastica negli impianti umbri sono stati solo lo 0,4%, a fronte del 22,7% registrato per la plastica trattata in impianti fuori regione. Questi sono gli ultimi dati a disposizione. Ma tutta questa attenzione sulla raccolta della plastica, viene confermata dagli organizzatori di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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