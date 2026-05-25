Fase nazionale dei playoff La Pietralunghese inizia bene | battuta 2-0 la Fermana nell’andata della semifinale

Notizia in breve

La Pietralunghese ha battuto 2-0 la Fermana nell’andata della semifinale dei playoff nazionali. La squadra ha segnato due gol nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio nel secondo. La formazione titolare ha schierato Abibi tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, offrendo un buon passo avanti per la squadra nella qualificazione alla finale.