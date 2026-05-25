Fase nazionale dei playoff La Pietralunghese inizia bene | battuta 2-0 la Fermana nell’andata della semifinale
La Pietralunghese ha battuto 2-0 la Fermana nell’andata della semifinale dei playoff nazionali. La squadra ha segnato due gol nel primo tempo e ha mantenuto il vantaggio nel secondo. La formazione titolare ha schierato Abibi tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, offrendo un buon passo avanti per la squadra nella qualificazione alla finale.
PIETRALUNGHESE 2 FERMANA 0 PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi (22’st Bruzzesi), Bocci, Tersini, Simoncini (14’st Met Hasani); Esposito, Giambi, Locchi (46’st Pauselli); Piccioli (19’st Cori), Mangiaratti (29’pt Rossi), Calderini. A disp.: Casciani, Gatti, Nicoli, Cecilioni, Rossi. All.: Luca Pierotti. FERMANA (3-5-2): Raccichini; Scanagatta, Kieling, Barellini; Lischi, Nunzi (12’st Barrasso), Marin (33’st Petronelli), Cicarevic, Frinconi (1’st Cabrera); Fofi, Carmona (28’st Bruno). A disp.: Blasizza, Ruano, Morelli, Rodriguez, Malafronte. All.: Augusto Gentilini. ARBITRO: Lena di Treviglio (assistenti Gherardini di Faenza e Bissioni di Cesena; quarto uomo Curcio di Siena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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