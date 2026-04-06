Semifinale playoff Rana Verona parte bene Civitanova battuta 3-0

Il 5 aprile, la squadra di pallavolo di Verona ha iniziato con successo la semifinale dei playoff battendo Civitanova in tre set consecutivi al Pala Agsm Aim. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore di Verona, che ha aperto così la serie con una vittoria convincente. La sfida ha visto la squadra di casa dominare dall'inizio alla fine, portando a casa il primo successo della serie.

Ritmi serrati e grande pressione al servizio da parte dei gialloblù che superano ai vantaggi gli avversari nel primo set e poi controllano gli altri due parziali Pasqua trionfale per la Rana Verona che ieri, 5 aprile, ha aperto con una vittoria al Pala Agsm Aim la semifinale playoff contro la Cucine Lube Civitanova. Davanti a più di 5mila spettatori, la squadra di coach Soli ha preso il comando della serie con un netto 3-0, mettendo in mostra una pallavolo di altissimo livello, caratterizzata da ritmi serrati e una grande pressione al servizio. Il match si è aperto con un primo set infinito, terminato 34-32, dove le due formazioni si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Battuta Civitanova in semifinale, Rana Verona oggi si gioca la SupercoppaGrande prestazione di Rana Verona a Trieste, che alla prima partecipazione ha conquistato l’accesso alla finale di Supercoppa.

Civitanova sbanca il Pala AgsmAim e interrompe la striscia vincente di Rana VeronaLa Lube si è imposta per 3 a 0 sui ragazzi di coach Soli, che rimangono al secondo posto in classifica dietro Perugia e ora sono attesi dalle Final...

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Play Off: Verona è super in Gara 1 contro CivitanovaLa prima sfida della serie di semifinale è dominata dalla squadra di Soli che soffre nel primo set ma poi domina il resto della gara imponendosi 3-0 (34-32, 25-21, 25-21) ... corrieredellosport.it

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Play Off SuperLega Credem Banca – Semifinali, Gara 1 La Rana Verona batte 3-0 la Cucine Lube Civitanova in Gara 1 delle Semifinali dei Play Off SuperLega Credem Banca. Mercoledì 8 aprile nelle Marche Gara2. Gara 1 Semifinale Play Off SuperLega C facebook