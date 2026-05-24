Fermana oggi l’andata dei playoff A Pietralunga sarà ancora 3-5-2
Oggi si disputa l’andata dei playoff con la Fermana schierata ancora in 3-5-2. La rifinitura si è conclusa e i tifosi, esauriti in due ore, hanno acquistato i biglietti e sono in viaggio verso Pietralunga. La partita si gioca in Umbria, con la squadra pronta a scendere in campo. I supporter sono partiti in massa per seguire la trasferta.
La squadra ha messo in archivio la rifinitura, i tifosi (polverizzati in due ore i 200 posti disponibili) hanno messo in tasca il biglietto e sono in viaggio verso l’Umbria: per tutti destinazione Pietralunga. Proprio qui oggi la Fermana alle ore 16 inizia il suo cammino negli spareggi nazionali di Eccellenza, in un mini-tabellone con quattro squadre, formula semifinale e finale. L’andata oggi, il ritorno tra sette giorni a Fermo (stesso orario). Per passare il turno non contano i gol in trasferta o altro: serve solo fare un gol in più dell’avversario. In caso di parità domenica prossima al novantesimo al Recchioni, spazio ai supplementari ed eventualmente anche calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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