Fermana oggi l’andata dei playoff A Pietralunga sarà ancora 3-5-2

Notizia in breve

Oggi si disputa l’andata dei playoff con la Fermana schierata ancora in 3-5-2. La rifinitura si è conclusa e i tifosi, esauriti in due ore, hanno acquistato i biglietti e sono in viaggio verso Pietralunga. La partita si gioca in Umbria, con la squadra pronta a scendere in campo. I supporter sono partiti in massa per seguire la trasferta.