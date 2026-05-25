Flavio Fasano ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze al primo turno e si è aggiudicato la vittoria alle elezioni comunali di Gallipoli. Con questa percentuale, ha riconquistato la fascia di sindaco. Fasano ha conquistato anche Palazzo Balsamo, che passerà al centrodestra. La campagna elettorale si è conclusa con questa vittoria netta, senza necessità di ballottaggio.

Flavio Fasano torna sindaco di Gallipoli e conquista Palazzo Balsamo già al primo turno, superando la soglia del 50% delle preferenze al termine di una delle campagne elettorali più combattute e politicamente significative dell’intera tornata amministrativa salentina. Una vittoria costruita attorno a una coalizione larga e trasversale di centrodestra, capace di imporsi sia sul fronte progressista guidato da Tony Piteo sia sulla candidatura civica e alternativa di Silvia Coronese. Per il più volte sindaco della città jonica si tratta di un ritorno politico pesante, maturato dopo settimane di campagna elettorale segnate da tensioni, attacchi incrociati e da un forte confronto sui temi dell’identità cittadina, del turismo e della gestione urbana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fasano riconquista Gallipoli: oltre il 50% e Palazzo Balsamo al centrodestra

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