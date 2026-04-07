Fasano forza nove superati gli steccati | ufficializzata la coalizione Gallipoli | Città-Comunità

A Gallipoli è stata ufficializzata la coalizione denominata “Gallipoli: Città-Comunità”, superando le resistenze e gli ostacoli precedenti. La decisione è stata annunciata dopo un percorso che ha coinvolto diversi attori locali, con l’obiettivo di costruire un governo di salute pubblica basato su un progetto condiviso. La scelta segna una svolta nelle relazioni politiche della città, puntando a un impegno comune per il futuro.

Con un documento congiunto è stata annunciata l’alleanza definitiva tra le civiche e i partiti del centrodestra. L’asse Di Mattina-Padovano ottiene il via libera per Caiffa in lista. Non ci sarà simbolo della Lega. Fissati i primi obiettivi programmatici E al termine dell’ultima riunione di questi pomeriggio la coalizione delle liste civiche e del centrodestra trova la quadra e conferma il suo supporto alla candidatura di Flavio Fasano alla carica di sindaco della città. Lo confermano le sottoscrizioni delle nove componenti che ufficializzano l’intesa di coalizione e che garantiranno la formazione delle liste che scenderanno in campo nella imminente campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Palazzo Balsamo di fine maggio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Gallipoli bloccata: Fasano chiede chiarezza, no ai giochi politiciLa politica locale a Gallipoli vive un momento di stallo che rischia di trasformarsi in una situazione assurdamente kafkiana, dove la convergenza tra... Civiche e centrodestra insieme, coalizione di “salute pubblica”: candidato sindaco è FasanoSciolta anche la riserva nel raggruppamento che si pone in alternativa all’amministrazione uscente.