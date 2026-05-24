Sale l’attesa per la discesa in campo di Marina Berlusconi. “Tra gli elettori della coalizione” di centrodestra “il gradimento supera il 50%, mentre tra quelli di Forza Italia il 52% vedrebbe positivamente una sua leadership. Ancora più alto il dato della Lega, dove il consenso arriva al 65,1%. Più tiepido invece l’atteggiamento degli elettori di Fratelli d’Italia, dove i favorevoli si fermano al 45,4%”, sostiene un sondaggio citato da Alessandra Ghisleri in un intervento su La Stampa. “Probabilmente” a “rendere più tiepido l’atteggiamento di una parte dell’elettorato vicino a Giorgia Meloni non” è “tanto una forma di ostilità personale, quanto piuttosto la consapevolezza che una Marina Berlusconi politicamente attiva potrebbe riaprire spazi nel centro moderato oggi in parte assorbiti dalla leadership meloniana”, commenta Ghisleri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sondaggio: “Marina Berlusconi raccoglie il gradimento di oltre il 50% degli elettori del centrodestra”

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