Farmacie speciali indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria uno sciopero nazionale dei 6mila addetti

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 17 giugno, circa 6.000 addetti alle farmacie speciali sciopereranno a livello nazionale. La protesta è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, in risposta alla mancata intesa sulle negoziazioni per il rinnovo del Contratto. Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali incroceranno le braccia, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle trattative.

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Incroceranno le braccia il prossimo 17 giugno le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali. Alla base della giornata di sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, lo stallo delle trattative per il rinnovo del Contratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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