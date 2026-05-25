Farmacie speciali indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria uno sciopero nazionale dei 6mila addetti

Notizia in breve

Il 17 giugno, circa 6.000 addetti alle farmacie speciali sciopereranno a livello nazionale. La protesta è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, in risposta alla mancata intesa sulle negoziazioni per il rinnovo del Contratto. Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali incroceranno le braccia, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle trattative.