Farmacie speciali indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria uno sciopero nazionale dei 6mila addetti
Il 17 giugno, circa 6.000 addetti alle farmacie speciali sciopereranno a livello nazionale. La protesta è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, in risposta alla mancata intesa sulle negoziazioni per il rinnovo del Contratto. Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali incroceranno le braccia, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle trattative.
Incroceranno le braccia il prossimo 17 giugno le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali. Alla base della giornata di sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, lo stallo delle trattative per il rinnovo del Contratto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 13 aprile in occasione del rinnovo del Contratto...
Nuove Indicazioni Licei: parte la consultazione di associazioni, genitori, studenti, organizzazioni sindacali. Per le scuole Questionario dal 23 aprile al 31 maggio. NOTADal 23 aprile al 31 maggio, associazioni, genitori, studenti e organizzazioni sindacali sono invitati a partecipare alla consultazione sulle nuove...
Si parla di: Farmacie Speciali, il 17 giugno sciopero nazionale dei 6mila addetti contro lo stallo delle trattive di rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 2024; Selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di farmacisti collaboratori.
Farmaci. Distribuzione per conto (DPC): 41 milioni di confezioni consegnate alle farmacie dalle aziende associate Federfarma ServiziI dati sono stati presentati alla VIII convention della sigla delle Aziende di Distribuzione Intermedia che si è svolta a Milano. In base agli accordi regionali siglati con le rappresentanze delle ... quotidianosanita.it