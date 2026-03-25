Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 13 aprile in occasione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. La protesta riguarda le trattative ancora in corso per definire i nuovi termini contrattuali. La data è stata comunicata dalle organizzazioni sindacali coinvolte nelle negoziazioni.

Torneranno a scioperare il prossimo 13 aprile le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato un’intera giornata di astensione dal lavoro, dando continuità al percorso di mobilitazione avviato nei mesi scorsi con lo sciopero nazionale del 6 novembre, proclamato a seguito dello stallo dei negoziati. La decisione arriva al termine di un confronto che, nonostante gli ultimi incontri del 4 e dell’11 febbraio e le successive comunicazioni dell’associazione datoriale, non ha registrato avanzamenti sufficienti a colmare le distanze sul piano economico e sul riconoscimento delle professionalità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Farmacie private, sciopero proclamato per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2024

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