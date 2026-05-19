Elezioni comunali la Commissione Antimafia segnala gli impresentabili | due casi a Cava

A pochi giorni dalle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio, la Commissione parlamentare antimafia ha pubblicato l’elenco dei candidati giudicati “impresentabili” secondo il Codice di autoregolamentazione sottoscritto. Tra i nomi segnalati ci sono due candidati coinvolti in situazioni che li rendono non idonei alla partecipazione alle elezioni nel territorio di Cava. La pubblicazione di questa lista fa parte delle consuete verifiche svolte in vista del voto, in un quadro di controlli preventivi e trasparenza.

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Si accende il dibattito politico a pochi giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La Commissione parlamentare antimafia - come accade ad ogni tornata elettorale - ha reso noto l’elenco dei candidati considerati “impresentabili” sulla base del Codice di autoregolamentazione sottoscritto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni amministrative, l'Antimafia ha segnalato 28 impresentabiliSono 28 i candidati considerati 'impresentabili' alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. Amministrative Cava de’ Tirreni, due impresentabiliTempo di lettura: < 1 minutoA pochi giorni dal voto amministrativo a Cava de’ Tirreni, la commissione che applica il Codice di autoregolamentazione... A Palazzo dei Normanni la conferenza stampa dell’addio ha la forma di un regolamento di conti. Sonia Alfano, già europarlamentare, già presidente della Commissione speciale antimafia del Parlamento europeo, figlia di Beppe Alfano, il giornalista assassina x.com Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa. La Commissione replica che non prevede deroghe: La nostra posizione non è cambiata reddit Sicilia, l’Antimafia redige la lista degli impresentabili alle elezioni comunali | NOMISono svariati gli impresentabili alle prossime elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia. L’elenco è stato letto ... strettoweb.com Commissione Antimafia, 28 candidati impresentabili alle Comunali: c'è anche un puglieseSono 28 i candidati considerati 'impresentabili' alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte ... quotidianodipuglia.it