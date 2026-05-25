Farmacie comunali Anxanum | sconti e vantaggi per gli over 67
Le farmacie comunali di Anxanum Multiservizi spa offrono sconti e vantaggi agli over 67, secondo un accordo firmato con le sigle sindacali. La riduzione è riservata a cittadini, pensionati e non, che abbiano superato questa età. La promozione riguarda prodotti e servizi disponibili presso le farmacie comunali. L’accordo è stato siglato recentemente e prevede condizioni agevolate per questa fascia di età.
Sconti e vantaggi per gli over 67 nelle farmacie comunali della Anxanum Multiservizi spa. È questo il nuovo accordo firmato con le sigle sindacali che riserva una particolare scontistica riservata a tutti i cittadini, pensionati e non, che abbiano compiuto il 67esimo anno di età.L'iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Al via gli screening uditivi con teleaudiologia nelle Farmacie Comunali di ArezzoLe Farmacie Comunali di Arezzo hanno iniziato gli screening uditivi attraverso teleaudiologia, offrendo un servizio di prevenzione e cura della...
Elezioni comunali 2026, gli sconti per chi viaggia per votareIn vista delle elezioni comunali previste per il 2026, si sono resi noti alcuni vantaggi dedicati agli elettori che devono spostarsi per esercitare...
Si parla di: Lanciano, dalle Farmacie comunali sconti e vantaggi per gli over 67.
Farmacie. Ministro Riccardi chiede sconti sui prodotti prima infanziaPer il momento è solo una proposta - precisa Assofarm - ma l’intenzione del ministro per l'Integrazione sarebbe quella di siglare un accordo con Anci e Assofarm per ridurre il costo sostenuto dalle ... quotidianosanita.it
Gli sconti sui medicinali: Prezzo ribassato del 15% per i farmaci di tipo CNovità importanti nelle farmacie comunali di Cascina: amministrazione comunale e Sogefarm hanno presentato la campagna delle farmacie per il diritto alla salute, con sconti (validi per qualsiasi ... lanazione.it