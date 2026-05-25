Farmacie comunali Anxanum | sconti e vantaggi per gli over 67

Notizia in breve

Le farmacie comunali di Anxanum Multiservizi spa offrono sconti e vantaggi agli over 67, secondo un accordo firmato con le sigle sindacali. La riduzione è riservata a cittadini, pensionati e non, che abbiano superato questa età. La promozione riguarda prodotti e servizi disponibili presso le farmacie comunali. L’accordo è stato siglato recentemente e prevede condizioni agevolate per questa fascia di età.