Elezioni comunali 2026 gli sconti per chi viaggia per votare

In vista delle elezioni comunali previste per il 2026, si sono resi noti alcuni vantaggi dedicati agli elettori che devono spostarsi per esercitare il diritto di voto. Per le giornate di voto, che si svolgeranno tra maggio e giugno, chi si recherà in un comune diverso da quello di residenza potrà usufruire di sconti su diversi mezzi di trasporto, tra cui treni, aerei, navi e autostrade. Le agevolazioni saranno valide nelle date specifiche delle consultazioni elettorali.

In occasione delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio e del 7 e 8 giugno 2026, gli elettori che devono spostarsi dal proprio luogo di residenza per raggiungere il Comune in cui votano possono usufruire di agevolazioni tariffarie su treni, aerei, navi e autostrade. Gli sconti sono previsti per facilitare il rientro degli elettori nel Comune di iscrizione elettorale e vengono applicati da diverse compagnie di trasporto sulla base delle disposizioni del ministero dell’Interno. Sconti per i viaggi in treno: fino al 70% di riduzione. In occasione delle consultazioni elettorali, sia Trenitalia sia Italo propongono delle tariffe agevolate per gli elettori che devono raggiungere la loro sede elettorale. 🔗 Leggi su Open.online

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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