Al Foro Italico è stato presentato uno studio che analizza i risparmi sulla sanità pubblica derivanti dalla pratica di tennis e padel, stimati in 24 miliardi di euro. Durante l'evento, il direttore del centro sportivo ha sottolineato come l’attività fisica contribuisca a ridurre i costi sanitari. Lo studio evidenzia i benefici economici legati alla diffusione di questi sport tra la popolazione.

"Lo sport è il miglior farmaco preventivo", ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza stampa "Lo sport è salute" organizzata al Foro Italico per la presentazione di uno studio sui benefici dell'attività fisica. Alla conferenza hanno preso parte il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il numero 1 della Federazione Medico Sportiva Italiana Maurizio Casasco e il direttore generale di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) Angelo Tanese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tennis e padel fanno risparmiare 24 miliardi alla sanità pubblica

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