Fare bene sport in un bene sequestrato La storia del Salaria Fc

Il Salaria Fc, club sportivo coinvolto in un sequestro giudiziario, ha ripreso le attività sportive. Dopo il sequestro, il team ha continuato a funzionare, portando avanti le gare e le iniziative sportive. La squadra si è impegnata in progetti di inclusione sociale, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze. La presenza in campo e le attività sociali sono state mantenute nonostante le difficoltà legali, evidenziando come lo sport possa essere un punto di riferimento anche in situazioni complicate.

Dalle ombre del sequestro giudiziario alla luce dei riflettori del grande sport e dell'inclusione sociale. Vi abbiamo raccontato qua delle attività del club di tennis, gestito da Tato Pedà non senza difficoltà a causa del progressivo abbandono delle strutture. Ma proprio mentre piscine e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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